Дадаев не признает себя виновным в убийстве Немцова, на его теле обнаружены следы побоев - правозащитники

Об этом сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые смогли пообщаться в СИЗО "Лефортово" с арестованными по делу об убийстве Немцова, передает Русская служба BBC.

Ранее представители следствия заявляли, что Заур Дадаев уже признался в совершении преступления, однако правозащитникам он сообщил, что он не убивал оппозиционера.

Заур Дадаев также пожаловался членам ОНК на жестокое обращение и показал на теле следы от наручников, кандалов на ногах и цепей.

"Все время кричали: "Ты убил Немцова?". Я отвечал, что нет", - описывает Дадаев подробности своего задержания.

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Правозащитники направили заявление директору ФСИН, главе Следственного комитета и генпрокурору России с требованием провести в СИЗО тщательную проверку.

Они также попросили организовать медицинский осмотр и судебно- медицинскую экспертизу, а также обеспечить личную неприкосновенность и безопасность Губашевых и Дадаева.

"После общения с ними [обвиняемыми] и визуального осмотра членами ОНК установлены множественные синяки и гематомы. Так, члены ОНК визуально установили множественные ушибы и гематомы на руках и ногах Губашевых и Дадаева, на ногах Заура Дадаева также были зафиксированы гематомы и следы от наручников/оков и на руках, и на ногах", – говорится в документе.

Ранее УНИАН сообщал, что Дадаев утверждает, что признался в убийстве Немцова, чтобы спасти товарища.