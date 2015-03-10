Иракская армия отбила город Алам у боевиков ИГ

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По информации официальных источников, правительственные войска при поддержке шиитского ополчения вошли в Алам рано утром во вторник и вскоре установили над ним полный контроль.

Алам находится к северу от Тикрита, который контролируется джихадистами с лета прошлого года.

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Наступление в районе Тикрита на сегодняшний день является крупнейшей операцией против боевиков "Исламского государства".

Боевики до сих пор контролируют обширные территории в Сирии и в Ираке, в том числе второй по величине иракский город Мосул.