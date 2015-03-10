Сторонники "Исламского государства" создали собственный аналог Facebook

Сторонники террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) создали свою социальную сеть - Сaliphate book. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

Это произошло после того, как аккаунты террористической группировки в других социальных сетях были заблокированы.

По данным агентства, через день после своего появления сайт 5elafabook.com оказался недоступен, поэтому пока неизвестно, кто его создал и сколько пользователей там зарегистрировалось.

Название сайта происходит от арабского слова khilafa, означающего халифат. Сочетание "kh" в арабском языке обозначают цифрой 5.

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Сайт переведен на семь языков: голландский, английский, испанский, португальский, турецкий, индонезийский и яванский. При этом на арабском он недоступен.

На странице ресурса сообщается, что он временно приостановил свою деятельность для того, чтобы "защитить информацию о пользователях и обеспечить их безопасность".

"Сайт 5elafabook.com независимый, нас не спонсируют боевики ИГ. Мы хотим показать всему миру, что мы не только ходим с оружием в руках и живем в пещерах, как они это представляют. Мы развиваемся вместе с миром и хотим, чтобы это развитие было исламским", - говорится на сайте.

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Исламисты используют социальные сети преимущественно для вербовки новых боевиков и обмена информацией. Кроме того, они выкладывают в сеть видео с казнями заложников.

Террористическая группировка "Исламское государство", имеющая связи с "Аль-Каидой", в начале июня захватила значительную часть территорий Сирии и Ирака. Экстремисты объявили о создании на захваченных территориях "исламского халифата". США, возглавляющие международную коалицию против исламистов, 8 августа начали военные действия против экстремистов в Ираке. В сентябре они приступили к нанесению воздушных ударов по целям ИГ в Сирии.