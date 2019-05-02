The Atlantic: Россия превратила свои паспорта в оружие против Украины

Однако, Москва не впервые играет своим гражданством как геополитическим инструментом против соседей.

Россия объявила, что собирается раздавать паспорта жителям оккупированных Донецка и Луганска. Киев назвал это «агрессией», а Вашингтон – «провокацией». Впрочем, такой шаг вряд ли можно назвать новым.

Об этом пишет The Atlantic. Раздача паспортов и гражданства жителям других стран не запрещена международным законом. В конце концов, многие американцы имеют еще и паспорта Великобритании, например. Однако, в случае России паспорта используются как инструмент для достижения внешнеполитических целей и захвата территорий.

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Такое предложение со стороны Кремля порождает страх, что Владимир Путин повторяет в Украине сценарий, который он разыграл в Грузии. В 2002 году Россия начала раздавать гражданство жителям Абхазии и Южной Осетии. А уже через шесть лет она вторглась на грузинскую территорию под предлогом защиты «российских граждан». Похожие события разворачивались и во время оккупации Крыма, где Москва тоже якобы «защищала своих жителей».

Это яркий и грубый пример того, как страны могут и используют свои паспорта для различных целей. Однако, существуют и другие способы манипуляций с гражданством. The Atlantic предлагает разобраться, как разные страны делают это.

Один из способов – аннулирование гражданства для наказания. К примеру, законодательство США позволяет объявлять недействительными паспорта граждан или отбирать документы по соображениям национальной безопасности. Последняя причина была применена против Годы Мутаны, которая родилась в семье бывшего дипломата Йемена в США. Женщина была признана американской гражданкой и получила паспорт в 2005 году. Однако, после того, как Мутана отправилась в Сирию на подконтрольную «Исламскому государству» территорию и призывала к насилию против Запада, администрация президента Барака Обамы заявила, что Мутана никогда не имела права на американское гражданство из-за дипломатического статуса ее отца. Женщина теперь в лагере для переселенцев в Сирии и хочет вернуться в Алабаму. Но она не может.

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Великобритания тоже прибегает к аналогичной практике. Шамима Бегум тоже не может вернуться из Сирии в Англию по тем же причинам. Лондон отменил ее гражданство. Британское правительство настаивает, что Бегум имеет право на принадлежность к Бангладеш. Но Дакка отрицает, что у женщины было гражданство хоть когда-нибуть.

Второй способ манипуляции паспортами, к которым прибегают страны, — это их продажа для накопления капитала. Документы стран Запада особенно дорогие, потому что позволяют жить в более богатой стране и свободно путешествовать почти по всему миру. Три страны Европы продают право законно стать гражданином. К примеру, Болгария хочет за это 600 тысяч долларов, Кипр – 1,75 миллиона долларов, а Мальта – миллион долларов. Другие страны, в частности в Карибском бассейне, предлагают паспорта по более низким ценам. Этими предложениями пользуются обычно очень богатые люди, которые хотят платить меньшие налоги. Или же паспорта покупают граждане Китая и России, которые хотят жить где-то, где существует верховенство закона и где качество жизни выше.

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Еще один способ манипуляций гражданством – с целью наказания и ограничения передвижения. Авторитарные режимы часто отказывают в выдаче паспортов диссидентам, чтобы не позволить им выехать из страны. Иран, Китай, Северная Корея очень часто прибегают к этому. Другие страны, включая Индию ограничивают передвижение наименее квалифицированных работников, чтобы их не эксплуатировали за рубежом. Хотя нередко строгость этого ограничения не очень высокая. Некоторые страны лишают национальные меньшинства паспортов, чтобы они не могли выехать за границу. К примеру, так делает Мьянма с мусульманским меньшинством рохинга.