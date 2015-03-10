Туск перед встречей с Обамой: единство Европы и США может положить конец агрессии России

Об этом он заявил накануне встречи с перезидентом США Бараком Обамой, сообщает пресс-служба СЕ.

По словам Туска, "наши противники с использованием пропаганды, актов насилия, нарушением суверенитета наших соседей намерены ослабить основы политического сообщества западного мира".

"Сегодня мы можем увидеть с полной ясностью, что они пытаются разделить нас, внутри Европы, а также Европу и Америку. Только когда мы едины, мы сможем положить конец агрессивной политике России в отношении ее соседей", - заявил президент СЕ.

Читайте такжеТуск заявляет, что ЕС не готов к введению новых санкций против России

Он отметил, что во время встречи с американским президентом намерен обсудить вопрос кризиса отношений с Россией в контексте Украины, угрозы терроризма, действия так называемого "Исламистского государства", а также партнерство в сфере трансатлантической торговли и инвестиций.

"Прошлое показало, что только тогда, когда мы едины, мы в состоянии успешно бороться с терроризмом. Также благодаря тому, что мы действовали вместе в области экономики торговли, мы сумели добиться успеха", - подчеркнул Туск.