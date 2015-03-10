В Аргентине столкнулись два вертолета: погибло 10 человек

Инцидент произошел в населенном пункте Вилья-Кастельи в 300 километрах от столицы провинции, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По словам главы управления по вопросам безопасности провинции Сесара Ангуло, погибли не менее десяти человек.

По данным газеты La Nacion, предварительно, на борту одного из вертолетов находились французские граждане, участвовавшие в съемках реалити-шоу о выживании в сложных условиях.

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Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной власти провинции Ла-Риоха Диселя Кунео (Disel Cuneo), в результате инцидента погибли несколько французов и два аргентинца. "Среди жертв есть несколько граждан Франции. На данный момент нам известно только о двух погибших гражданах Аргентины", — заявил Кунео.

По данным издания Infobae, вертолеты с участниками направлялись в район Кебрада-дель-Йесо, где снимается шоу. Вертолеты столкнулись на высоте около 100 метров. Выживших в результате столкновения нет. Один из вертолетов был приписан к провинции Сантьяго-дель-Эстеро, другой использовался властями провинции Ла-Риоха.

Полиция начала расследование инцидента.