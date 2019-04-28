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Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

01:33, 28 апреля 2019
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает Reuters. Как отмечается, он будет направлять все свои публичные заявления в соцсети о финансах компании и других темах на проверку юристам, если сделку одобрит суд.

Ранее сообщалось, что суд дал Маску две недели на уточнение соглашения с регулятором США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в нарушении соглашения из-за его твита о количестве выпущенных автомобилей Tesla в 2019 году. Адвокаты основателя компании заявили, что эти утверждения являются безосновательными.

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Теги: #Илон Маск#Tesla