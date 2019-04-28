Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla
01:33, 28 апреля 2019Мир
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Маск будет показывать юристам твиты, если они касаются финансовой деятельности компании. Это связано с прошлогодним сообщением, которое повлияло на стоимость акций Tesla.
REUTERS
Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
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Об этом сообщает Reuters. Как отмечается, он будет направлять все свои публичные заявления в соцсети о финансах компании и других темах на проверку юристам, если сделку одобрит суд.
Ранее сообщалось, что суд дал Маску две недели на уточнение соглашения с регулятором США.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в нарушении соглашения из-за его твита о количестве выпущенных автомобилей Tesla в 2019 году. Адвокаты основателя компании заявили, что эти утверждения являются безосновательными.
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