На Шри-Ланке произошла перестрелка между террористами и военными: 15 погибших, из них 6 - дети
Ночью на восточном побережье Шри-Ланки произошла перестрелка между представителями исламистской террористической организации и военными.
На месте инцидента были обнаружены 15 тел, шесть из них - дети, сообщает Reuters.
Представитель полиции заявил, что трое подозреваемых террористов-смертников были среди 15 погибших в результате перестрелки.
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Один ребенок, попавший под перекрестный огонь, был госпитализирован.
По словам правоохранителей, подозревают, что боевики были членами местной исламистской группировки «Национальный Таухид Джамаат» (NTJ), которую обвиняют в нападениях на церкви в пасхальное воскресенье.
Как сообщал УНИАН, 21 апреля во время празднования Пасхи на Шри-Ланке произошли взрывы. Экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» взяла на себя ответственность за теракты. Сейчас правоохранительные органы выявляют все новые факты того, что организаторы взрывов обладали разветвленной сетью исполнителей и большими ресурсами. Полиция Шри-Ланки арестовала уже 40 подозреваемых в причастности к терактам.
В результате терактов погибло более 300 человек.