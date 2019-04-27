На Шри-Ланке произошла перестрелка между террористами и военными: 15 погибших, из них 6 - дети

Среди погибших три террориста смертника, предположительно причастных к организации, подозреваемой в терактах на Пасху.

Ночью на восточном побережье Шри-Ланки произошла перестрелка между представителями исламистской террористической организации и военными.

На месте инцидента были обнаружены 15 тел, шесть из них - дети, сообщает Reuters.

Представитель полиции заявил, что трое подозреваемых террористов-смертников были среди 15 погибших в результате перестрелки.

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Один ребенок, попавший под перекрестный огонь, был госпитализирован.

По словам правоохранителей, подозревают, что боевики были членами местной исламистской группировки «Национальный Таухид Джамаат» (NTJ), которую обвиняют в нападениях на церкви в пасхальное воскресенье.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля во время празднования Пасхи на Шри-Ланке произошли взрывы. Экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» взяла на себя ответственность за теракты. Сейчас правоохранительные органы выявляют все новые факты того, что организаторы взрывов обладали разветвленной сетью исполнителей и большими ресурсами. Полиция Шри-Ланки арестовала уже 40 подозреваемых в причастности к терактам.

В результате терактов погибло более 300 человек.