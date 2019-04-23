цей матеріал доступний українською

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310

09:16, 23 апреля 2019
Мир
102 0
Шри-Ланка \ REUTERS

Читайте такжеОтветственность за теракты на Шри-Ланке взяла на себя одна из террористических группировок

Как сообщает News 1st, еще 480 человек получили ранения. По данным Минздрава страны, более 40 тел остаются неопознанными, передает kommersant.ru.

Как сообщал УНИАН, шесть взрывов произошли утром 21 апреля во время празднования Пасхи. Было атаковано три церкви и три отеля. Седьмая и восьмая атаки были совершены спустя несколько часов. Экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» взяла на себя ответственность за теракты.

Сейчас правоохранительные органы выявляют все новые факты того, что организаторы взрывов обладали разветвленной сетью исполнителей и большими ресурсами. Полиция Шри-Ланки арестовала уже 40 подозреваемых в причастности к терактам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Серия взрывов на Шри-Ланке на Пасху
Теги: #теракты#Шри-Ланка