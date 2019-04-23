Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310

Правоохранительные органы выявляют все новые факты того, что организаторы взрывов обладали разветвленной сетью исполнителей и большими ресурсами.

Количество погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 310.

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Как сообщает News 1st, еще 480 человек получили ранения. По данным Минздрава страны, более 40 тел остаются неопознанными, передает kommersant.ru.

Как сообщал УНИАН, шесть взрывов произошли утром 21 апреля во время празднования Пасхи. Было атаковано три церкви и три отеля. Седьмая и восьмая атаки были совершены спустя несколько часов. Экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» взяла на себя ответственность за теракты.

Сейчас правоохранительные органы выявляют все новые факты того, что организаторы взрывов обладали разветвленной сетью исполнителей и большими ресурсами. Полиция Шри-Ланки арестовала уже 40 подозреваемых в причастности к терактам.