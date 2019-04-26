Суд в США приговорил обвиняемую в шпионаже россиянку Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд признал Марию Бутину виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США.

Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу, 26 апреля, приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения с последующей депортацией.

В декабре Бутина признала вину в сговоре с российским чиновником с целью оказания влияния на республиканцев и консервативных политических активистов в США, передает Голос Америки.

Судья Таня Чуткан при вынесении приговора учла время, которое Бутина уже отсидела в американской тюрьме, начиная с июля 2018 года. После отбытия наказания в декабре 2019 года россиянку депортируют на родину.

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Обвинение просило приговорить Бутину к 18 месяцам заключения. Судья Чуткан согласилась с требованием прокуратуры.

Сторона защита не собирается обжаловать приговор.

Как пишет Медуза со ссылкой на The Washington Post, суд признал Бутину виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Сама Бутина признала вину только по первому пункту обвинений.

По версии прокуратуры, Мария Бутина пыталась неофициально установить связи с американскими консервативным кругами от имени России, действуя под руководством бывшего сенатора и зампреда ЦБ РФ Александра Торшина.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Вашингтоне по обвинению "в заговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину. В частности, Бутину обвиняют в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику".

Позже Федеральный окружной суд Вашингтона отказался отпускать Марию Бутину под залог.

После задержания в США СМИ напомнили, что Бутина поддерживала аннексию Россией Крыма и боевиков на Донбассе.