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В США обвиняемая в шпионаже россиянка Бутина частично признала свою вину

19:06, 13 декабря 2018
Мир
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Мария Бутина частично признала свою вину в американском суде / REUTERS

Гражданка РФ Мария Бутина дала суду федерального округа Колумбия (США) признательные показания относительно нарушения ею закона об иностранных агентах.

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Об этом сообщает российское агентство ТАСС. Россиянка также подтвердила, что заключила сделку со следствием и отказалась от судебного процесса.

На вопрос судьи о том, действительно ли она вступала в сговор, чтобы навредить интересам США, Бутина ответила «да».

Мария Бутина призналась, что действовала по указаниям российского политика Александра Торшина. Прокурор заявил, что она старалась обзавестись знакомствами с влиятельными людьми, которые могут повлиять на политическую ситуацию в США.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Вашингтоне по обвинению "в заговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину.

В частности, Бутину обвиняют в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику". Позже Федеральный окружной суд Вашингтона отказался отпускать Марию Бутину под залог.

После задержания в США СМИ напомнили, что Бутина поддерживала аннексию Россией  Крыма и боевиков на Донбассе.

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Теги: #США#Россия#шпионаж