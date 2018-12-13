В США обвиняемая в шпионаже россиянка Бутина частично признала свою вину

Обвиняемая призналась, что действовала по указаниям российского политика Александра Торшина.

Гражданка РФ Мария Бутина дала суду федерального округа Колумбия (США) признательные показания относительно нарушения ею закона об иностранных агентах.

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Об этом сообщает российское агентство ТАСС. Россиянка также подтвердила, что заключила сделку со следствием и отказалась от судебного процесса.

На вопрос судьи о том, действительно ли она вступала в сговор, чтобы навредить интересам США, Бутина ответила «да».

Мария Бутина призналась, что действовала по указаниям российского политика Александра Торшина. Прокурор заявил, что она старалась обзавестись знакомствами с влиятельными людьми, которые могут повлиять на политическую ситуацию в США.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Вашингтоне по обвинению "в заговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без уведомления властей США задержали 29-летнюю россиянку Марию Бутину.

В частности, Бутину обвиняют в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику". Позже Федеральный окружной суд Вашингтона отказался отпускать Марию Бутину под залог.

После задержания в США СМИ напомнили, что Бутина поддерживала аннексию Россией Крыма и боевиков на Донбассе.