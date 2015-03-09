Туск заявляет, что ЕС не готов к введению новых санкций против России

Европейский союз сейчас не готов к введению новых санкций против России.

Об этом заявил в интервью газете New York Times глава Евросовета Дональд Туск, передает Громадське.

Он отметил, что несмотря на зафиксированные нарушения перемирия, которых уже было больше тысячи, сейчас невозможно достичь единодушия в этом вопросе.

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«Достичь консенсуса между 28 демократиями - поскольку это не только государства, но и демократии - очень трудно»,- отметил Туск.

По словам председателя Евросовета, некоторые политики готовы поверить в возможную добрую волю российского президента Владимира Путина и России. При этом сам Туск настроен скептически.

«Я боюсь, что Россия хочет установить полный контроль над Украиной - военными, экономическими или другими средствами», - подчеркнул Туск.