Состояние демократии в РФ станет одной из главных тем сессии Европарламента

В числе главных тем, которые предстоит обсудить депутатам, - убийство политика Бориса Немцова в Москве и состояние демократии в России, передает ТАСС.

"Парламентарии в среду во второй половине дня при участии верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини обсудят убийство российского оппозиционного лидера Бориса Немцова и общее состояние демократии в РФ, - сообщили в пресс-службе ЕП. - Народные избранники, скорее всего, выступят с осуждением того, что евродепутату Сандре Калниете (Латвия, член крупнейшей Европейской народной партии -ред.), желавшей посетить похороны Немцова, отказали во въезде в Россию".

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В Страсбурге отметили, что по итогам данной дискуссии в четверг парламентарии примут резолюцию. Вместе с тем, спикер ЕП Мартин Шульц уже выразил надежду на то, что Москва проведет "тщательное независимое расследование" убийства Немцова. "Я потрясен случившимся. Надеюсь, что состоится тщательное независимое расследование", - заявил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич сообщил о том, что Калниете закрыт въезд в Россию за "антироссийскую деятельность в рамках ответных мер на действия Евросоюза в отношении ряда российских официальных лиц".