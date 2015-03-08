МИД Британии: Россия продолжает угрожать Украине

Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд в интервью ВВС.Нет никаких признаков того, что Россия изменила свою политику по отношению к Украине, заявил министр.

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Глава британского МИД признал, что после достижения мирных договоренностей в Минске уровень насилия на востоке Украины снизился.

"Насилия стало меньше после подписания нового соглашения, но я не вижу изменений в стратегических намерениях господина Путина. Вопрос лишь в том, какие инструменты он использует для достижения своих целей", - заявил Филип Хэммонд.

По его словам, отношения между Великобританией и Россией будут оставаться "колючими", если не произойдет изменений в позиции Владимира Путина по Украине.

Филип Хэммонд считает, что Москва сделала выбор в сторону стратегического соперничества с Западом, а не партнерства.

Министр заявил, что в случае ухудшения ситуации в Украине возможно введение дополнительных санкций против России.