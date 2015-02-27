Британия заявила, что может передумать по поводу непредоставления Украинe летального оружия

В случае ухудшения ситуации на Донбассе, Британия может пересмотреть решение относительно предоставления Украине летального оружия.

Об этом сказал глава МИД Великобритании Филип Хэммонд в Будапеште на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто, сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт МИД Венгрии.

Он также подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы украинская армия развалилась под внешним давлением.

"На данный момент мы решили не предоставлять украинской армии летального оружия, но можем пересмотреть это решение", - сказал глава МИД Британии.

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По словам Хэммонда, в настоящее время боевые действия на Донбассе значительно уменьшились, однако неизвестны дальнейшие планы боевиков, поэтому необходимо принять во внимание все возможные сценарии.

"Сепаратисты ранее уже нарушали минские соглашения", - подчеркнул Хэммонд.

По мнению британского дипломата, Россия отстаивает свои собственные интересы с нарастающей силой. "Санкции ЕС являются эффективными, но Россия пытается разделить европейские страны", - сказал он.

Хэммонд добавил, что европейские страны будут отстаивать санкции, пока стороны не начнут придерживаться обязательств, изложенных в минском соглашении.