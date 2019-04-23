Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток в преддверии саммита

Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с Путиным 25 апреля во Владивостоке.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон в понедельник, 22 апреля, прибыла в российский Владивосток, перед приездом её брата на саммит с президентом России Владимиром Путиным, который состоится в конце этой недели.

Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на осведомленные источники.

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«Ким Е Чжон утром села в Пхеньяне, чтобы прибыть во Владивосток. Она прилетела в Россию раньше Ким Чен Ына, чтобы подготовиться к саммиту», - сказал источник.

Ожидается, что во вторник Ким Чен Ын отправится в Пхеньян на поезде и прибудет во Владивосток в среду. 700-километровое путешествие займет около 10-15 часов.

Как сообщал УНИАН, северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке.

Встреча лидеров состоится на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. После переговоров Путин вылетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке до 26 апреля. Для него подготовлена культурная программа.