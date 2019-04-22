Названы дата и место встречи Путина с Ким Чен Ыном
22:57, 22 апреля 2019Мир
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Встреча лидеров состоится на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Владимир Путин и Ким Чен Ын / REUTERS
Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Как отмечается, встреча лидеров состоится на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. После переговоров Путин вылетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке до 26 апреля. Для него подготовлена культурная программа.
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