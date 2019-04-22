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Названы дата и место встречи Путина с Ким Чен Ыном

22:57, 22 апреля 2019
Мир
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Владимир Путин и Ким Чен Ын / REUTERS

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Как отмечается, встреча лидеров состоится на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. После переговоров Путин вылетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке до 26 апреля. Для него подготовлена культурная программа.

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Теги: #Путин#Ким Чен Ын