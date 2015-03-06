Мощные ливни спровоцировали наводнение в Аргентине, эвакуированы около шести тысяч человек

Мощные дожди и наводнения вынудили власти Аргентины эвакуировать в общей сложности 6 тысяч человек в центральных районах страны, сообщают в четверг местные власти.

По данным спасательных служб, в результате непрекращающихся дождей погиб как минимум один человек, еще один считается пропавшим без вести, отмечает РИА Новости со ссылкой на портал La Segunda.

Читайте такжеНаводнение в Танзании унесло жизни полсотни людей

Наибольший ущерб нанесен провинциям Кордоба, Санта-Фе, Сан-Луис и Сантьяго-дель-Эстеро, однако в ближайшее время пострадать могут также провинции Сальта, Чако и Коррьентес. Только в провинции Сантьяго-дель-Эстеро из-за разлива реки Рио-Дульсе повреждено имущество как минимум 3,5 тысячи человек.

Экологическая организация Greenpeace уже заявила, что наводнения в центральной части южноамериканской страны стали следствием вырубки значительной части лесов и расширения сельскохозяйственных угодий, так как исчезла естественная преграда для распространения водной стихии после обильных осадков.