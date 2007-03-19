Тимошенко назвала имя следующего Президента

Следующим Президентом Украины в 2009 году может стать Ринат Ахметов, считает лидер БЮТ Юлия Тимошенко.

Об этом она заявила в воскресенье, 18 марта, в прямом эфире 5 канала, сообщает Корреспондент.net.

Она подчеркнула, что это может произойти в случае, если Партия регионов наберет в свое парламентское большинство 300 "коррумпированно-карманных голосов".

Лидер БЮТ также отметила, что в этом случае институт президентства может быть вообще упразднен, возможен также вариант избрания Президента в парламенте. И им может стать самый богатый человек Украины Ринат Ахметов.

"Что плохого в Президенте Ахметове, если ничего плохого нет в премьере Януковиче", - заявила Тимошенко.

С другой стороны, если будет достигнуто принципиальное соглашение между оппозиционными силами, будет сбалансирована Конституция - Тимошенко не исключает победы кандидата в Президенты Виктора Ющенко. "Я считаю, что возможно все", - заявила лидер оппозиции.

По ее словам, у самого народа необходимо спросить, какую форму правления он считает наиболее эффективной - парламентскую или президентскую. После этого новая Конституция должна определить, когда и в каком формате пройдут выборы.

В то же время Тимошенко не ответила на вопрос о том, выдвинет ли она на следующих президентских выборах свою кандидатуру.