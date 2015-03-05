Двоемыслие: в России считают провокацией пребывание кораблей НАТО в Черном море, но не учения в Крыму

Официальному представителю МИД РФ Александру Лукашевичу не понравился заход в Черное море шести кораблей США.

Дипломат отметил, что любое военное присутствие вблизи "зоны регионального конфликта" "это всегда очень опасный маневр, который вполне может привести к различным неприятным последствиям", цитирует Лукашевича РИА Новости.

Читайте такжеКорабли НАТО проведут учения в Черном мореВ то же время, более 2000 российских военнослужащих участвуют в «крупномасштабных» противовоздушных учениях на юге России, а также в оккупированных регионах Украины и Грузии, сообщает Радио Свобода, со ссылкой на военных Южного военного округа.

Справка. Двоемыслие - термин из антиутопии Джорджа Оруэлла "1984", который обозначающий способность придерживаться одновременно двух противоположных точек зрения, утверждать взаимоисключающие тезисы.