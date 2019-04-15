National Interest: Мир могут охватить войны за пресную воду

Население стремительно растет, а вместе с ним и потребление пресной воды, природные запасы которой уже не успевают пополняться.

По всей планете правительственные планировщики постоянно исследуют и готовятся к конфликтным сценариям, которые могут дестабилизировать их страны, границы или даже целые регионы. Часто речь идет о конфликтах между государствами, связанными с пограничными спорами или разными национальными интересами. Другие фокусируются на кампаниях подрыва, международной преступности или терроризма.

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Но другая проблема, которая нависает над мировыми лидерами, касается наиболее ценного на Земле ресурса – воды. Об этом пишет National Interest. Во многих регионах мира: от Северной Америки до Ближнего Востока и Центральной или Восточной Азии, — усилия по обеспечению внутренних поставок питьевой воды или соглашения о консервации трансграничных вод трещат по швам. Поскольку дефицит воды растет параллельно с увеличением населения, ростом температур и усиленным потреблением.

Исследования Всемирного банка о глобальных запасах воды от 2016 года выявило, что целые регионы могут столкнуться с падением ВВП на 6% к 2050 году из-за потерь, связанные с водой, в аграрном секторе, в здравоохранении, а также в сфере дохода и собственности. Выделенные регионы под угрозой – это наиболее населенные части мира с развивающимися странами, с интенсивными и неустойчивыми аграрными практиками. В этих регионах часто происходят засухи.

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Строительство дамб в водах вблизи границ создают дополнительное напряжение и подталкивают страны к территориальным спорам. Такими издание называет китайскую дамбу на реке Ярлунг Гцанпо на юге Тибета и ту, которую строит Эфиопия. Такие конфликты могут начаться по всему миру на фоне более широких изменений в демографии и ресурсах. Согласно данным Тихоокеанского института, только в 2018 году в мире произошло 18 конфликтов, связанных с водой. Речь идет обо всем: от насилия во время протестов из-за управления водными ресурсами до стычек между конкурирующими общинами за доступ к воде.

Таких конфликтов будет больше и они станут нормой. Потому что водные ресурсы потребляются быстрее, чем дожди пополняют их в некоторых регионах. А ограничения усиливают давние этнические, племенные или межнациональные конфликты.

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Деликатные системы обмена между странами, которые размещены вниз и вверх по течению крупных рек могут прийти в упадок. Это касается, например, стран Центральной Азии, которые делят между собой Ферганскую долину. Вдобавок, проблемы с безопасностью могут создать внутреннее давление, что приведет к радикализации уязвимых слоев населения.