Грибаускайте: угроза со стороны РФ реальна, и мы находимся на линии фронта

Такое заявление сделала президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает Delfi.lt. По ее словам, до сих пор Литва могла позволить себе обходиться без обязательной воинской службы.

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"Но рядом с нашими границами изменилась геополитическая ситуация, мы поняли, что угроза очень реальна. Угроза реальна для всего региона, стран Балтии. Наши соседи стали малопрогнозируемыми, я имею в виду Россию", - сказала Даля Грибаускайте.

Президент Литвы напомнила о росте активности российской армии в Калининградской области, в Балтийском море, в воздушном пространстве над Балтикой, где полеты российских самолетов, по ее словам, представляют угрозу для гражданской авиации.

"Нам известны процедуры НАТО. Силы быстрого реагирования могут начать действовать минимум через 72 часа. Страны Балтии достаточно небольшие. Мы сами должны обороняться в течение 72 часов, а может и дольше", - сказала она.

Возобновление призыва в армию она назвала сигналом, который дает понять, что Литва будет защищаться.

По словам Дали Грибаускайте, против стран Балтии уже сейчас ведется информационная война и кибератаки. "Мы находимся на линии фронта, проходит первый этап конфронтации, я имею в виду информационную войну, пропаганду и кибератаку. Итак, на нас напали. Перерастет ли это в конвенционную конфронтацию? Никто не знает. Но уже сейчас мы должны защищаться от этой агрессивного поведения", - сказала Даля Грибаускайте.