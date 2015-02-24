Страны Балтии получат помощь от НАТО в случае нападения

Об этом заявил посол США в НАТО Дуглас Лют, сообщает Delfi. "Литва, Латвия и Эстония в результате вступления в НАТО получили обещание 28 стран, включая США, что нападение на одного из вас будет считаться нападением на всех нас. И можете себе представить, что для США это очень серьезное дело", - сказал Дуглас Лют.

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Посол отметил, что американский контингент сейчас проводит учения совместно с военными стран Балтии и Польшей "в снежных и холодных условиях".

"Вместе с вашими солдатами они пытаются послать очень ясный сигнал, а именно: если ваши страны испытывают некий дискомфорт относительно своей безопасности, если вы чувствуете какие-то риски, мы придем на помощь. И мы не просто говорим, мы это делаем", - подчеркнул Дуглас Лют.

Комментируя ситуацию в Украине и отношения с Россией, посол также выразил уверенность, что возврата к холодной войне не будет. "Я не думаю, что мы вернемся к холодной войне, потому что у нас сегодня нет двух идеологических блоков, которые бы разделяли мир, как это было во времена холодной войны. Когда я служил в Германии, на пике холодной войны, у нас в Германии было расположено 300 тыс. военнослужащих. Этого больше не будет. Мы еще не решили окончательно, что нужно делать, но мы решили одно, что холодной войны больше не будет", - заверил посол.