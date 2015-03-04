Российские дипломаты в ООН нашли себе занятие - борьбу с соцвыплатами ЛГБТ-сотрудникам

Об этом пишет Дождь со ссылкой на журнал Foreign Policy.

Летом прошлого года генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун принял решение о предоставлении социальных выплат законным супругам сотрудников ООН вне зависимости от типа отношений. По данным издания, 2 марта российский дипломат Сергей Хализов, выступая на заседании бюджетного комитета ООН, потребовал пересмотра этого решения. По мнению Хализова, такие меры нарушают резолюцию Генассамблеи ООН 2004 года, наделявшую правительства государств правом определять порядок начисления льгот и выплат.

Читайте такжеСМИ: В России демонтировали памятник Стиву Джобсу за пропаганду гомосексуализмаИздание пишет, что сейчас российская миссия собирается поставить этот вопрос на голосование в «пятом» бюджетном комитете, которое с большой вероятностью может выиграть.

«Для нас этот вопрос является очень важным, — заявил изданию пресс-секретарь российского представительства Алексей Зайцев. — Мы был предпочли прийти к консенсусу, однако некоторые делегации не проявляют желания к конструктивной работе». Причины такой позиции поясняются в памятной записке всем членам ООН, в которой говорится, что решение генсека «нарушает суверенные права государств-членов по определению правовой среды для своих граждан». Российские дипломаты отмечают, что государства, которые не признают однополые браки, должны участвовать в перечислении выплат.