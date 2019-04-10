Вокруг Венской балетной школы разгорелся скандал: педагогов обвинили в издевательствах над учениками и домогательствах (видео)

Двух преподавателей уже уволили.

В центре скандала оказалась Венская балетная школа. Педагогов обвинили в издевательствах над учениками.

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Австрийские СМИ пишут, что преподаватели девушек доводят до пищевых расстройств - булимии и анорексии. А еще дергают за волосы и бьют. Кроме того, один из учеников заявил о домогательствах со стороны учителя, говорится в сюжете ТСН.

Директор учреждения пообещал провести расследование. Двух преподавателей уже уволили. Ситуацию изучает специальная комиссия министерства культуры.

Венская опера, при которой работает скандальная школа, является одним из древнейших культурных центров мира. В следующем месяце ей исполнится 150 лет.

Ранее в России прокуратура начала проверку в отношении учителя нескольких учебных заведений Казани Айрата Мухарлямова, которого бывшие ученицы обвинили в домогательствах и сексуальном насилии.