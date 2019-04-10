В Японии обнаружили обломки пропавшего истребителя F-35A

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь с участием военной авиации и кораблей.

Обломки истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A Сил самообороны Японии, который во вторник пропал с экранов радаров, были обнаружены в районе предполагаемого места падения.

Об этом сообщает телеканал NHK.

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Находившегося на борту пилота пока не обнаружили. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь с участием военной авиации и кораблей.

Связь с самолетом была потеряна в тот момент, когда он находился над Тихим океаном, примерно в 135 км от побережья северной японской префектуры Аомори.

Накануне, 9 апреля, министр обороны Японии Такэси Ивая распорядился временно прекратить полеты F-35A до выяснения причин происшествия. Силы самообороны страны на данный момент располагают 13 подобными машинами. Все они размещены на базе Мисава на севере главного острова страны Хонсю.