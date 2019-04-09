Bloomberg: Новые санкции США против России столкнулись с усталостью Конгресса

Трамп не поддерживает введение новых наказаний, и конгрессмены сомневаются, стоит ли их вообще рассматривать.

Жесткие разговоры о необходимости наказать Россию за вмешательство в американские президентские выборы 2016 года уперлись в реальность, в которой энтузиазм Конгресса о введении дополнительных санкций испаряется.

«Мы столкнулись с некоторой усталостью от санкций в эти дни. К счастью, много людей нас поддерживает», - цитирует Bloomberg слова сенатора-республиканца Марка Рубио, который продвигает законопроект о наказании России.

Две главные предложения, которые обсуждают в американском парламенте, нацелены на увеличение давления на отдельных россиян и компании, ограничивая их доступ к рынкам и капиталов США. Оба законопроекта в Сенате привлекли значительное внимание в 2018 году, когда президент Дональд Трамп отказался осудить Москву. Впрочем, после среднесрочных выборов в ноябре этот импульс был потерян. И рассмотрение новых санкций в Конгрессе не ускоряется даже в этом году.

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Много американских парламентариев до сих пор хотят, чтобы Россия заплатила более высокую цену за действия против США и других стран. Однако, нет четкого консенсуса по поводу того, как послать правильный месседж Кремлю. Колебания усугубляют еще два фактора: беспокойство из-за побочных экономических последствий и сложности в выполнении законодательных инициатив в разделенном Конгрессе, когда президент тоже не поддерживает новые наказания.

«Санкции часто могут оказаться мечом, заостренным с обоих концов», - сказал сенатор-республиканец Рон Джонсон, который возглавляет Комитет по вопросам внутренней безопасности.

«Поэтому нам нужно сделать шаг назад и оценить, где мы сейчас и что мы можем сделать», - добавил он.

Рынки пристально следят за последующими действиями США в сфере санкций, поскольку они могут повлиять на суверенный долг России. Рубль сильно обвалился по отношению к доллару. Впервые это произошло в 2014 году, когда администрация Барака Обамы ввела первые санкции. Сенаторы Линдси Грэм из Республиканской партии и демократ Боб Менендез в феврале внесли законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», который облагает санкциями отдельных россиян, а также объекты кибератак и экспорта природного газа. Документ призвал президента США «прописать правила» санкций против суверенного долга России, выпущенного через 90 дней после вступления в действие инициативы. В законопроекте также подтверждается поддержка НАТО, а также предлагается создать новое подразделение Госдепартамента по киберугрозам.

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Другой законопроект в Сенате - «О защите выборов от троллей враждебных режимов» - был повторно внесен на рассмотрение республиканцем Марком Рубио и демократом Крисом Ван Холленом. Он требует, чтобы директор Национальной разведки США сообщал Конгрессу о любых случаях внешнего вмешательства в течение 60 дней федеральных выборов. Если будут выявлены нарушения со стороны России, санкции ударят по ее политикам, энергетическому и оборонному сектору. Они также могут распространяться на российское правительство и бонды государственных компаний, которые были выпущены после введения в действие законопроекта.

«Мы не говорим о том, чтобы ввести новые санкции сейчас. Мы посылаем четкий сигнал, что если кто-то будет играть в грязные игры с нашими выборами снова, наказание будет быстрым», - сказал Холлен, добавив, что законопроект сдержит Россию и других игроков от соблазна вмешиваться в американские выборы.

Издание добавляет, что конгрессмены выражают смешанные чувства, что делать дальше. Но приближение публикации выводов расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года, которое провел Роберт Мюллер, может усилить внимание к законопроектам о санкциях.