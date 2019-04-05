Байден добился увольнения генпрокурора Украины, когда тот расследовал коррупционные действия его сына - СМИ

Журналист Джон Соломон добавил, что «Байден, вице-президент самой могущественной страны на земле, хвастался на камеру, что уволил прокурора».

Ведущий телеканала Fox News Шон Хеннети пообщался с журналистом Джоном Соломоном, который опубликовал в издании The Hill результаты расследования о причастности бывшего вице-президента США Джо Байдена к коррупционным схемам и его прямом шантаже украинских властей в 2016 году.

Об этом пишет американское издание Forum Daily.

«Помните, когда сделка по переходу компании Uranium One под контроль российской госкорпорации «Росатом» во время работы Хиллари Клинтон попала под следствие, Байден использовал свое влияние в Украине, чтобы параллельно не попасть в коррупционный скандал», — заявил Шон Хеннети.

Журналист добавил, что «Байден, вице-президент самой могущественной страны на земле, хвастался на камеру, что уволил прокурора».

«Я сказал: «Вы не получите миллиард. Я собираюсь уехать отсюда через шесть часов. Если прокурора не уволят, вы не получите денег»», — вспоминает сам Байден, настаивая на том, что в тот момент ситуация представляла угрозу для президента Барака Обамы.

«Его уволили и поставили кого-то, кто занимал уверенную позицию в то время», — добавляет бывший вице-президент (с 29 марта по 12 мая 2016 года обязанности временно исполнял Юрий Севрук, с 12 мая генеральным прокурором стал Юрий Луценко - УНИАН).

«Есть маленькая деталь, которую нам не рассказали, — интригует Хеннети. — Кем же был тот прокурор, увольнение которого требовал Байден взамен на миллиард долларов? Это вам расскажет журналист-исследователь Джон Соломон».

«В тот момент украинские власти готовились к допросу сына Байдена по поводу более трех миллионов долларов, которые перевели из Украины на его счета в США, — рассказывает журналист. — Когда в дело вмешался Байден и генпрокурора уволили, дело перевели в другое агентство, где его быстро закрыли, чтобы больше никогда не продолжать расследование».

Думаю их [украинцев], как суверенную нацию, беспокоит то, что США вмешиваются в законное расследование. И это не впервые. Они говорили, что посольство США принимало участие в уголовном расследовании, указывая, кого можно и нельзя преследовать. Мы знаем об этих утверждениях наверняка, потому что ФБР ведет отдельное от украинского расследование, — рассказал Соломон. — Записи показывают, что компания Хантера Байдена получила $3.2 млн от газовой фирмы Burisma Holdings в период между 2014 и 2015 годами».

Напомним, что с весны 2014 года по осень 2015 года вице-президент Байден был главным чиновником США, занимавшимся Украиной и ее напряженными отношениями с Россией.

В те месяцы, когда наблюдалось движение денег Burisma, в один и тот же день на счет, связанный с Rosemont Seneca, отправлялись два электронных перевода на сумму 83333,33 долларов каждый. С того же счета, как правило, Хантеру Байдену направлялись один или несколько платежей в размере от 5000 до 25 000 долларов каждый.

Кроме того, Джон Соломон заявил, что во время поездки в Китай в 2014 году Джо Байден брал с собой своего сына, и из Китая Хантер Байдент также привез чек. «Здесь прослеживается такая модель: Хантер Байден в то же самое время посещает страну, в которой Джо Байден занимается международными вопросами, и каким-то образом получает там деньги», — говорит Джон Соломон.