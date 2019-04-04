Премьер-министр Британии и оппозиция пришли к согласию по Brexit

Стороны проявили готовность договариваться и желание оставить позади неопределенность, которая связана с будущим Brexit.

В Лондоне успешно завершилась встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы Лейбористской партии Джереми Корбина, во время которой стороны пришли к согласию по программе реализации Brexit.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на британский телеканал Sky News.

"Мы согласовали программу сотрудничества, чтобы реализовать Brexit ради британского народа, защитить рабочие места и обеспечить безопасность", - приводит телеканал слова представителя правительства Великобритании.

По словам собеседника телеканала, обе стороны проявили готовность договариваться и желание оставить позади неопределенность, которая связана с будущим Brexit.

Информацию о согласовании решения, которое "поможет вывести Brexit из тупика", журналистам подтвердил и представитель лейбористов.

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Накануне встречи Мэй и Корбина заместитель министра Великобритании по Brexit Робин Волкер заявил, что он понимает обеспокоенность тем, что правительство сотрудничает с оппозицией. В то же время он напомнил, что обе партии обещали уважать итоги референдума 2016 года, в ходе которого британцы проголосовали за выход из ЕС.

"Работа с оппозицией является некомфортной для нас в политической сфере, но она - ради национальных интересов", - отметил Волкер.

Напомним, 2 апреля Тереза Мэй заявила, что будет просить у Европейского Союза больше времени для того, чтобы найти совместное решение по Brexit вместе с оппозиционной Лейбористской партией. Ее заявление прозвучало после более чем семичасовой правительственной встречи, которая была посвящена поиску выхода из тупика, в котором Лондон оказался в процессе выхода из ЕС.

Ранее, 1 апреля, Палата общин британского парламента во второй раз отвергла все предложенные ей альтернативы соглашения с Brexit.