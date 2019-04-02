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Премьер-министр Британии заявила о необходимости отложить Brexit

23:44, 02 апреля 2019
Мир
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Тереза Мэй / REUTERS

Об этом говорится в заявлении Мэй, опубликованном на сайте британского правительства, передает Медуза.

По словам премьера, она намерена использовать отсрочку, чтобы провести переговоры с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином по поводу условий выхода из ЕС.

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"Я всегда говорила, что в долгосрочной перспективе выход без сделки может увенчаться успехом. Но выход со сделкой - лучшее решение", - заявила Мэй.

По ее словам, новая отсрочка должна закончиться не позднее 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.

Как сообщал УНИАН, вечером в понедельник, 1 апреля, в нижней палате британского парламента состоялось голосование по возможным альтернативам соглашению, регулирующему отношения Соединенного Королевства с Евросоюзом после Brexit. Депутаты вновь отвергли все варианты, вынесенные на голосование

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Теги: #Евросоюз#Великобритания#Тереза Мэй#Brexit