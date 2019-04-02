Британский парламент отверг все новые варианты Brexit

Cпикер Палаты общин Джон Беркоу вынес на голосование четыре возможных варианта соглашения.

Вечером в понедельник, 1 апреля, в нижней палате британского парламента состоялось голосование по возможным альтернативам соглашению, регулирующему отношения Соединенного Королевства с Евросоюзом после Brexit.

Депутаты вновь отвергли все варианты, вынесенные на голосование, пишет dw.com.

В этот раз спикер Палаты общин Джон Беркоу вынес на голосование четыре возможных варианта соглашения. Согласно первому из них, Великобритания покинет ЕС, но останется в таможенном союзе.

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По второму возможному сценарию Великобритания должна будет также сохранить и доступ ко внутреннему европейскому рынку.

Два других варианта договора предполагают проведение повторного референдума по вопросу о Brexit.

Как сообщал УНИАН, Палата общин британского парламента 29 марта провела очередные дебаты относительно соглашения о выходе Великобритании из состава ЕC. В результате обсуждения депутаты уже в третий раз отклонили подготовленное правительством соглашение: против проголосовали 344 депутата, за - 286.