Из квартиры Немцова спецслужбы забрали все доказательства присутствия армии России на Донбассе

Об этом успел сообщить друзьям, и Петру Порошенко. Президент Украины подозревает, что это могло стать одной из причин убийства, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

После убийства Немцова следователи провели обыск в квартире оппозиционера. Там нашли доклад "Путин и война" с убедительными доказательствами вторжения российских войск в Украину, которую Немцов собирался вскоре презентовать.

Немцов должен был стать первым такого уровня российским политиком, который бы как теорему доказывал то, что Путин отрицал перед всем миром и десятками лидеров на переговорах, - развязанную Россией войну на Донбассе.

"Все документы, которые могли быть ценными для этого доклада, были изъяты", - констатирует российский оппозиционер и друг Немцова Илья Яшин.

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Политические соратники и друзья Немцова говорят, что Кремлю есть за что держать зуб на покойного. Сомнений, кто виноват, не имеют.

"Это были никакие не частные лица. Это были официальные лица, которые находятся на соответствующей службе. Больше никто такое преступление в этом месте не мог совершить. Просто посмотрите вокруг", - говорит соратник Бориса Немцова Владимир Милов.

Милов когда был однопартийцем Немцова. Вместе они писали исследования о Путине. Говорит, что это сейчас все знают, кто такие Ротенберг, Тимченко и другие друзья-олигархи Путина. Немцов вывел антикоррупционную тему в России в мейнстрим. Он - автор нескольких разоблачительных и документальных работ о кремлевского хозяина. Именно от Немцова мир узнал о яхтах и недвижимости Путина и про дорогу стоимостью полета на Марс, построенную к сочинской олимпиаде на деньги россиян.

"Я получил 50 смс и сообщений от людей, моих друзей с криком немедленно уезжать из России, потому что я и такие как я можем быть следующими. Это ровно то, чего хотели добиться те, кто это сделал. Они хотели нас напугать, они хотели посеять страх среди нас", - говорит Владимир Милов.

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Противостоять всепоглощающей ненависти, которую лелеет в россиянах телевизор, все труднее. Высказываться в поддержку Украины - смертельно опасно. Путин легализовал насилие, говорят его оппоненты.

Сами же оппозиционеры еще с января говорят, что ФСБ готовит массовые расправы - аресты и более неприятные вещи. А виновных будут искать на стороне. Основания дал сам российский президент.

"Ищут сакральную жертву среди заметных людей. Сами "грохнут", а потом власти будут обвинять", - заявил ранее Путин.

У российской оппозиции нет иллюзий. Смерть Немцова, говорят, - это снятие запретов для уничтожения всех, кто вслух критикует курс Кремля.