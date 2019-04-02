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США прекратили поставку Турции оборудования для F-35 из-за покупки российских С-400

02:04, 02 апреля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс, передает Reuters.

По его словам, решение принято "в ожидании однозначного решения со стороны Турции об отказе от поставок С-400". Отменены все планировавшиеся поставки оборудования для F-35, рассказали Reuters знакомые с ситуацией источники.

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"Связанные с поставками F-35 разногласия - последний из нескольких дипломатических конфликтов между двумя странами, среди которых, в частности, требования Анкары экстрадировать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, разногласия по вопросам политики на Ближнем Востоке, войне в Сирии и санкций против Ирана", - отмечает Reuters.

Американские чиновники и представители НАТО неоднократно выступали против покупки Турцией российских систем С-400. Как заявляла Турция, поставка планируется в июле этого года. 

Напомним, соглашение о покупке российских комплексов С-400 было подписано в Анкаре в декабре 2017 года. Речь идет о покупке двух комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Также сторонам удалось договориться о технологическом сотрудничестве с прицелом на создание в Турции собственного производства. С тех пор в руководстве НАТО неоднократно выражали озабоченность в связи с несовместимостью С-400 с системами альянса. В Анкаре объяснили решение о покупке спешкой и выразили готовность также купить американские комплексы Patriot, но не вместо, а вместе с российскими системами, поставки которых должны начаться летом 2019 года.

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Теги: #США#Россия#Турция#ЗРК#С-400