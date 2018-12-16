Трамп допустил экстрадицию Гюлена в Турцию

Трамп допустил возможность экстрадиции оппозиционного проповедника в Турцию.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на на полях Международного форума в Катаре, что США могут выдать Анкаре оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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Об этом сообщает Росбалт.

По его словам, возможность экстрадиции допустил президент США Дональд Трамп во время переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите G20 в Аргентине.

"Президент США Трамп сказал президенту Эрдогану о проведении работ по экстрадиции главаря ФЕТО Гюлена", - информирует издание.

Министр рассказал, что ФБР проводит расследование касательно того, как организация Гюлена уклонялась в США от налогов.

Турция обвиняет Гюлена в организации попытки военного переворота 15 июля 2016 года, однако живущий в США проповедник это отрицает.