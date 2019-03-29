Парламент Британии в третий раз провалил соглашение о Brexit

Политическая декларация, касающаяся будущих отношений Великобритании с ЕС, не была поставлена ​​на голосование.

Палата общин британского парламента в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, которое Тереза ​​Мэй согласовала с Брюсселем.

За соглашение проголосовали 286 депутатов, против - 344, сообщает Европейская правда.

В отличие от двух предыдущих голосований, сегодня депутаты пытались утвердить лишь соглашение о Brexit, которое охватывает вопросы, в частности, прав граждан и спорного ирландского "бэкстопа".

Политическая декларация, касающаяся будущих отношений Великобритании с ЕС, не была поставлена ​​на голосование. Как уточняет dw.com, это было сделано, чтобы не нарушать постановление 415-летней давности, в соответствии с которым законопроект не может быть внесен на повторное голосование в течение одного и того же срока полномочий парламента.

Читайте такжеТормозящий Brexit: возможен ли «задний ход» Великобритании в процессе выхода из ЕС (укр.)

Голосование имело решающее значение для дальнейших планов Великобритании отложить Brexit до 22 мая. Лидеры ЕС ранее согласились продлить процесс Brexit, при условии, что Палата общин одобрит соглашение о выходе.

Перед принятием решения премьер Тереза Мэй, обращаясь к парламентариям, заявила, что речь идет о последнем шансе гарантировать урегулированный Brexit, добавляет DW.

Согласно решению последнего саммита ЕС, если соглашение не будет утверждено, задержка Brexit будет короче - до 12 апреля, и тогда Британия должна будет обнародовать свои следующие шаги и выйти без соглашения.

Сегодняшнее голосование не было обязывающим, поэтому не исключено, что парламент проведет еще одно следующей неделе.

На этой неделе Тереза ​​Мэй, пытаясь получить поддержку депутатов, пообещала уйти в отставку, если парламент проголосует за договор с ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что британское правительство отклонило петицию о прекращении Brexit, которую подписали 5,8 миллионов человек.