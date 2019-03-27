Правительство Великобритании отклонило петицию 5,8 миллионов людей об отмене Brexit

Соответствующую петицию на сегодняшний день подписали 5,8 млн человек.

Британское правительство отклонило петицию о прекращении Brexit, которую подписали 5,8 млн человек.

Об этом говорится в ответе правительства, опубликованном на его сайте сразу под текстом петиции.

«Мы будем придерживаться результатов референдума 2016 года и будем работать для достижения соглашения, которое обеспечит нам выход из ЕС, что принесет пользу всем, и тем, кто голосовал за Brexit, и его противникам», - отмечается в сообщении.

В правительстве также подчеркнули, что не будут отменять статью 50 Лиссабонского договора, которая предусматривает возможность выхода из ЕС, поскольку это может «подорвать демократию и доверие, которое миллионы избирателей предоставили правительству».

Сообщается, что 1 апреле британский парламент должен обсудить соответствующую петицию.

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Как сообщал УНИАН, 15 января Палата общин британского парламента не поддержала соглашение правительства о выходе из ЕС, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

По условиям отклоненной версии соглашения между Великобританией и ЕС, одобренного 27 странами Евросоюза в конце ноября 2018 года, выход Британии из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Переходный период предполагался до конца 2020 года. Кроме того, Великобритания должна была заплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов.

12 марта парламент Великобритании во второй раз отклонил соглашение о выходе страны из ЕС.

14 марта британский парламент перенес выход страны из состава ЕС. В тот же день Палата общин проголосовала против проведения повторного референдума по Brexit.

Мэй заявляла, что правительство обратится к Евросоюзу с просьбой перенести дату выхода из состава ЕС на три месяца - до 30 июня - в том случае, если парламент с третьей попытки одобрит соглашение относительно Brexit.

21 марта лидеры стран ЕС на саммите согласились перенести дату Brexit, но не позднее чем до 22 мая.

23 марта в Лондоне сотни тысяч человек вышли на марш с требованием вынести на референдум договор с ЕС относительно Brexit.