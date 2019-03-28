Мальтийский спецназ освободил захваченный мигрантами танкер (фото)

Патрульный корабль остановил танкер до входа в мальтийские территориальные воды, на борт поднялся спецназ и взял судно под свой контроль.

Представители вооруженных сил Мальты освободили захваченный мигрантами у берегов Ливии нефтяной танкер.

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Сейчас танкер направляется к порту Мальты с экипажем и мигрантами на борту, на берегу участники захвата будут переданы полиции, передает Би-би-си. Патрульный корабль остановил танкер до входа в мальтийские территориальные воды, на борт поднялся спецназ и взял судно под свой контроль, говорится в заявлении мальтийских властей.

Ранее стало известно, что группа мигрантов захватила нефтяной танкер, взявший их на борт у берегов Ливии, и приказала экипажу направляться к берегам Мальты.

Судно внезапно изменило курс, находясь в шести милях от Триполи и пошло на север. Представители мальтийских властей говорят, что танкер шел к острову полным ходом.

Речь идет о группе из примерно ста выходцев из Ливии. Предположительно они захватили нефтеналивной танкер "Эль Хиблу-1" после того, как узнали, что им грозит отправка на родину. Мальтийские военные отмечали, что не пустят захваченное судно в территориальные воды государства.