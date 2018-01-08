Премьер Венгрии назвал мигрантов "мусульманскими захватчиками"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет принимать беженцев из мусульманских стран, и назвал их "захватчиками",

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Welt.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", - сказал Орбан.

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Он отметил, что большое количество мусульман в стране может привести к появлению "параллельных обществ".

Также, по словам Орбана, получая деньги из так называемого Фонда сплочения ЕС, Венгрия не должна принимать беженцев, так как страна открыла свой рынок для свободной конкуренции.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в Европе начался миграционный кризис,в результате которого странам ЕС пришлось принять около 2,5 млн беженцев. Брюссель ввел для европейских государств квоту по приему мигрантов, однако не все государства - в частности, Польша, Словакия, Венгрия - согласились ее исполнять. В ответ глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил этим странам санкциями.