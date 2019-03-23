Последняя фаза операции против боевиков ИД на востоке Сирии началась в сентябре 2018 года.

Сирийские демократические силы заявили об освобождении страны от боевиков «Исламского государства».

Об этом руководитель пресс-службы сирийских демсил на севере Сирии Мустафа Бали написал сегодня в Twitter.

«Сирийские демократические силы заявляют о полной ликвидации так называемого халифата и 100% территориальном поражении ИГИЛ. В этот уникальный день мы чтим память тысяч мучеников, чьи усилия сделали победу возможной», - отметил Бали.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS — Mustafa Bali (@mustefabali) March 23, 2019

Как сообщалось, курдские подразделения "сирийских демократических сил" (SDF) при поддержке международной коалиции во главе с США 10 сентября 2018 года начали последнюю фазу операции против боевиков ИГ с целью вытеснить их из населенных пунктов и районов в долине реки Евфрат на востоке Сирии.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что бойцы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемые США, установили контроль над последним форпостом террористов группировки "Исламское государство" на востоке Сирии. Однако отмечалось, что некоторые боевики могут скрываться в подземных тоннелях.