Президент Казахстана подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан, в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева, который сложил полномочия после 30 лет правления.

Читайте такжеВ Астане задержали около 20 участников акции против переименования города в Нурсултан

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляю переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан", - говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Справка УНИАН. Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, 19 марта заявил о сложении полномочий президента. Он пожизненно остается председателем Совета безопасности этого государства, что предусмотрено законом, принятым парламентом Казахстана в 2018 году. Он также остается председателем правящей партии «Нур-Отан». 20 марта спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу президента страны.