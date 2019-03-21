Духовный лидер буддистов ghtleghtlbk, что Пекин может попытаться «назначить» его фальшивого преемника.

83-летний Далай-лама, который более 60 лет живет в изгнании в Индии, довольно часто говорил о своей реинкарнации. Он не исключал, что может переродиться женщиной или вообще разорвет цикл перерождений, потому что организация его духовной роли уже стала анахронизмом.

Его мнение окончательно изменилось под влиянием все более возрастающего давления со стороны Китая, который ждет смерть Далай-ламы, чтобы назначить его преемника. Это позволит Пекину подчинить Компартии религию в стране. Такой план, собственно, был объявлен в январе прошлого года, пишет Gazeta Wyborcza.

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Далай-лама видит угрозу и ищет выход. Теперь он заявил в интервью, что если вообще переродится, то точно в Индии. При этом он добавил, что если Пекин назначит сам преемника, буддисты всего мира не признают его. Далай-лама также сказал, что о его преемнике тибетцы будут говорить в Индии во второй половине текущего года.

«Если большинство народа хочет сохранить институт Далай-ламы, тогда он будет сохранен», - сказал он, допустив после действующего XIV-го будет и XV-й Далай-лама.

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Решение по этому вопросу будет принимать 100-тысячная диаспора тибетцев в Индии. Условной «столицей» для них стал город Дармсала, куда Далай-лама бежал из Китая в 1959 году и где живет до этого времени. Здесь он принимает гостей и журналистов, медитирует и проповедует. С 2001 года он, правда, не имеет светской власти, которую отдал народному премьер-министру