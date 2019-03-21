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Мэй подтвердила перенос Brexit

04:13, 21 марта 2019
Мир
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Тереза Мэй / REUTERS

Слова премьера передает Reuters.

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Мэй добавила, что не собирается просить парламент перенести Brexit далее, чем до 30 июня нынешнего года. Также она отметила, что не хотела бы проведения второго референдума по Brexit.

Премьер подчеркнула, что «страстно надеется» на поддержку парламентом сделки по Brexit, которую она согласовала с европейскими властями.

Ранее сообщалось, что Мэй попросила ЕС об отсрочке Brexit.

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Теги: #Тереза Мэй#Brexit