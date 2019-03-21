Мэй подтвердила перенос Brexit

Также она отметила, что не хотела бы проведения второго референдума по Brexit.

Британский премьер-министр Тереза Мэй подтвердила, что Великобритания не покинет состав Европейского союза 29 марта. Слова премьера передает Reuters. Читайте такжеТуск назвал условие отсрочки Brexit Мэй добавила, что не собирается просить парламент перенести Brexit далее, чем до 30 июня нынешнего года. Также она отметила, что не хотела бы проведения второго референдума по Brexit. Премьер подчеркнула, что «страстно надеется» на поддержку парламентом сделки по Brexit, которую она согласовала с европейскими властями. Ранее сообщалось, что Мэй попросила ЕС об отсрочке Brexit.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter