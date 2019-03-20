Туск назвал условие отсрочки Brexit
Председатель Совета ЕС Дональд Туск заявил, что Евросоюз согласится отсрочить выход Великобритании из союза, если предыдущее оговоренное соглашение Терезы Мэй и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера одобрит британский парламент.
Об этом он заявил во время брифинга 20 марта, пишет ТСН.
"Короткая отсрочка Brexit будет возможна, но при условии положительного голосования (в пользу соглашения – ред.) в парламенте", - заявил он.
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В то же время, Туск подчеркнул, что отсрочка до 30 июня будет иметь ряд политических и юридических вопросов, поскольку в конце мая состоятся выборы в Европарламент, в которых Британии придется принять участие.
Напомним, ранее парламент Британии проголосовал против реализации Brexit без соглашения. До этого парламентарии также не поддержали новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза. В связи с этим премьер-министр Британии Тереза Мэй официально попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня 2019 года.