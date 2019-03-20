Туск назвал условие отсрочки Brexit

Британский премьер требует дать отсрочку до 30 июня.

Председатель Совета ЕС Дональд Туск заявил, что Евросоюз согласится отсрочить выход Великобритании из союза, если предыдущее оговоренное соглашение Терезы Мэй и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера одобрит британский парламент.

Об этом он заявил во время брифинга 20 марта, пишет ТСН.

"Короткая отсрочка Brexit будет возможна, но при условии положительного голосования (в пользу соглашения – ред.) в парламенте", - заявил он.

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В то же время, Туск подчеркнул, что отсрочка до 30 июня будет иметь ряд политических и юридических вопросов, поскольку в конце мая состоятся выборы в Европарламент, в которых Британии придется принять участие.

Напомним, ранее парламент Британии проголосовал против реализации Brexit без соглашения. До этого парламентарии также не поддержали новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза. В связи с этим премьер-министр Британии Тереза Мэй официально попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня 2019 года.