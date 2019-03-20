Ким Кардашьян провела сеанс у знаменитого медиума (фото)
15:11, 20 марта 2019Мир
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Звезда призналась, что слушает послания из духовного мира.
Ким Кардашьян и Тереза Капуто / фото: instagram.com/kimkardashian
Скандальная американская звезда Ким Кардашьян поделилась в Instagram фото с Терезой Капуто - знаменитым американским медиумом, автором и ведущей собственного шоу, которое бьет рекорды по просмотрам.
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"Это очень важно - выделять ежедневно время на себя и медитировать, чтобы очистить свой ум. Воскресная чайная церемония - это всегда нечто особенное", - написала она в сториз.
"Любой, кто знает меня, в курсе, что я люблю слушать послания из духовного мира. Чтение у Терезы Капуто было мечтой наяву", - подписала снимок Кардашьян.
Как сообщал УНИАН, ранее Ким Кардашьян шокировала публику откровенным платьем.
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