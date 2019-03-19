В США 8-летний беженец из приюта для бездомных стал лучшим шахматистом штата (видео)

В своей возрастной группе мальчик из приюта обыграл 73 соперника - воспитанников элитных школ и детей с персональными тренерами.

8-летний беженец из Нигерии обыграл в шахматы более 70 воспитанников элитных школ и клубов и стал лучшим шахматистом штата Нью-Йорк.

Играть мальчик научился только год назад, говорится в ТСН.

Танитолува Адевуми живет на Манхеттене в приюте для бездомных. В Нью-Йорк он приехал два года назад вместе с родителями и старшим братом. Семья христиан бросила все в родной Нигерии, спасаясь от исламистов группировки "Боко Харам".

История маленького беженца разлетелась по американским СМИ, когда на выходных Тани стал чемпионом по шахматам в штате Нью-Йорк.

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"Это был мой первый турнир на уровне штата и я его выиграл", - говорит маленький чемпион.

В своей возрастной группе мальчик из приюта обыграл 73 соперников - воспитанников элитных школ и детей с персональными тренерами.

"Его интеллект, его сообразительность, его способность к шахматам – просто невероятные", - утверждает тренер Рассел Маковски.

Еще год назад Тани вообще не умел играть в шахматы. Научился в школьном клубе. Сегодня мальчик решает в 10 раз больше шахматных заморочек, чем среднестатистический ребенок. Тренер говорит – такое в его практике впервые.

"От уровня, когда он вообще не играл, к тому, чтобы побить первых среди лучших – за год. Это неслыханно! И все это живущий в приюте для бездомных", - недоумевает тренер.

Чтобы помочь семье талантливого шахматиста тренер Рассел Маковски запустил сбор средств на одном из крауд-фандингових сайтов. И для Тани уже собрали более 150 тысяч долларов. Сейчас чемпион Нью-Йорка готовится к общенациональному турниру, который состоится в мае. И имеет две мечты - стать самым молодым гроссмейстером в мире и побить рекорд чемпиона мира.

А еще хочет, чтобы ему и родным разрешили остаться в США. Пока этого разрешения семья не имеет.

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