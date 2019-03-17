Поджигали дома, добивая женщин и детей: в Нигерии боевики-мусульмане убили 120 христиан

По некоторым данным, боевики Фулани убили тысячи христиан только в 2018 году.

За последние три недели число погибших христиан в Нигерии вследствие нападения боевиков-мусульман увеличилось до 120 человек.

Об этом сообщает Christian Post.

Джихадисты Фулани, которые стали большей угрозой нигерийским христианам, чем исламистская террористическая группировка Боко Харам, в минувший понедельник напали на деревни Инкирими, Догоннома и Унгван-Гора в районе местного управления Каджуру. В результате последней атаки боевиков-мусульман, уничтожено 143 дома, убито 52 человека и еще десятки ранены.

Читайте такжеИГИЛ захватила город в Нигерии

Сообщается, что нападавшие разделились на три группы. Первая из групп обстреляла людей, вторая подожгла дома, а третья преследовала спасающихся людей. Жертвами нападения стали женщины и дети.

Инцидент, который произошел в понедельник, последовал за нападением накануне в деревне Унгван Барде в Каджуру. Тогда были убиты 17 христиан и сожжены десятки домов.

В первую неделю марта мусульманские экстремисты убили более 30 христиан в деревне Карамар, подожгли несколько домов и церковь. Тогда террористы стреляли в семьи, пытавшиеся избежать пожара, убив 32 человека.

Ряд недавних нападений на общины произошел в преимущественно христианском поселении на юге Кадуны, принадлежавшем к этнической группе адара.

Губернатор штата Кадуна Насир Эль-Руфаи ввел комендантский час от рассвета до вечера в районе местного управления Каджуру, чтобы попытаться сдержать насилие.

В конце февраля боевики напали на деревню Маро, убив 38 христиан и поджег их дома, а также христианскую церковь.

Газета Christian Post сообщила, что боевики Фулани убили тысячи христиан только в 2018 году. Многие называют это христианским геноцидом в Нигерии.