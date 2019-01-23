Пентагон приспособит под военные нужды искусственный интеллект, обыгравший людей в покер (видео)

Так как в покере каждый ход имеет тысячи комбинаций, ИИ владел не всей информацией об игре.

Искусственный интеллект Libratus научился играть в покер лучше профессиональных игроков-людей. Технологией заинтересовалось Министерство обороны США.

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Об этом говорится в видеосюжете Tjournal. Отмечается, что так как в покере каждый ход имеет тысячи комбинаций, ИИ владел не всей информацией. Это отличает Libratus от прочих подобных систем. Например – для шахмат.

ИИ несколько недель противостоял человеку в безлимитном холдеме. После каждой игры люди продумывали стратегию на следующий день. Libratus поступал точно так же.

Искусственным интеллектом заинтересовался Пентагон: теперь он будет просчитывать военные сценарии.

Ранее сообщалось, что специалистами американской IT-корпорации Google разработана нейросеть «Медицинский мозг», которая делает прогнозы о предстоящей смерти пациентов. По словам разработчиков, во время испытания нейросистема смогла точно предсказать смерть женщины.