В Албании во время акции протеста полиция применила газ и водометы (фоторепортаж)

Албанская оппозиция требует перевыборов, обвиняя власть в коррупции и мошенничестве во время голосования.

Возле парламента Албании в субботу, 16 марта, произошли столкновения, в ходе которых полицейские применили слезоточивый газ и водометы.

На акцию протеста в Тиране с требованием объявить досрочные выборы вышли несколько тысяч человек, сообщает lb.ua со ссылкой на Reuters.

Мирное шествие переросло в столкновения после того, как часть протестующих начали толкаться с полицией и бросаться в силовиков камнями.

В результате несколько протестующих и полицейских получили незначительные травмы.

Читайте такжеВ здание государственного телевидения Сербии вошли протестующие

Это пятая акция протеста с середины февраля. Албанская оппозиция требует перевыборов, обвиняя власть в коррупции и мошенничестве во время голосования.

В феврале депутаты оппозиционной Демократической партии сложили свои мандаты, а ее лидер Люльзим Баша сказал, что в стране не будет спокойствия, пока премьер-министр Эди Рама не разрешит провести свободные и честные выборы. "Албанию дестабилизируют не протесты за европейские ценности, а преступность и ее поддержка со стороны правительства. Это необходимо прекращать", - заявил Баша.

Напомним, парламентские выборы в Албании прошли в июне 2017 года. Победу на них одержала социалистическая партия Эди Рамы, который благодаря этому сохранил пост премьер-министра.

Ранее УНИАН сообщал, что 8 марта в Алжире во время массовых акций протеста пострадали более 200 человек, задержаны 195 митингующих.