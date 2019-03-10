В Алжире во время протестов против президента пострадали более 200 человек, 195 задержаны (фото)

Массовые протесты в Алжире продолжаются уже несколько недель, граждане выступают против баллотирования на пятый срок действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики.

В Алжире вчера во время массовых акций протеста пострадали более 200 человек, задержаны 195 митингующих.

Об этом Deutsche Welle сообщает со ссылкой на информагенство dpa.

8 марта десятки тысяч людей протестовали против баллотирования на пятый срок действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики. Акции начались мирно, однако позже возникли столкновения с правоохранителями.

Травмы получили более 100 гражданских и 112 полицейских. Участники акций пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа, который применили силовики. Кроме того, некоторые демонстранты получили повреждения от камней.

Правоохранители задержали 195 человек. Кроме того, группа злоумышленников ворвалась в Национальный музей античности, внутри сооружения вспыхнул огонь. Сообщается о ряде похищенных экспонатов.

Министерство высшего образования Алжира сегодня неожиданно продлило весенние каникулы для студентов. Перерыв в учебе начнется 10 марта вместо 21-го и продлится до 4 апреля. Во время каникул студенческие общежития в Алжире закрывают. В акциях протеста активное участие принимают тысячи студентов в разных городах страны.

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Массовые протесты в Алжире продолжаются уже несколько недель. Акции 8 марта были массовыми, количество демонстрантов, по разным оценкам, составляло от нескольких десятков до сотен тысяч.

Граждане Алжира выражают недовольство тем, что Бутефлика планирует баллотироваться на новый срок. Действующий президент возглавляет Алжир 20 лет. Он четыре раза избирался на эту должность.

Недавно Бутефлике исполнилось 82 года. Политик после инсульта с 2013 года прикован к инвалидной коляске. Бутефлика редко появляется на публике и сейчас находится в больнице в Швейцарии.

Очередные президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля 2019 года. Многие алжирцы считают, что плохое состояние здоровья не позволяет действующему президенту руководить страной. Критики называют Бутефлику марионеткой в руках военных, семейных кланов и влиятельных представителей крупного бизнеса.