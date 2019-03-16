Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы

Российская певица Юлия Началова умерла в субботу в возрасте 38 лет.

Причиной смерти российской певицы Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови.

Об этом сообщил отец артистки, композитор Виктор Началов со ссылкой на врачей, пишет ТАСС.

"Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало", - сказал Началов. По его словам, "врачи делали все гениально, старались", но спасти певицу не удалось.

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Дата и место прощания пока не определены, уточнил он.

Как сообщал УНИАН, в Москве в субботу, 16 марта, в возрасте 38 лет умерла российская певица Юлия Началова.

Ранее, 13 марта, певица Юлия Началова попала в реанимацию после резкого повышения уровня сахара в крови и обострения хронического заболевания - подагры.

Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик" и др.