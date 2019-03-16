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Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы

23:48, 16 марта 2019
Мир
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Юлия Началова умерла в больнице / фото instagram.com/julianachalova

Об этом сообщил отец артистки, композитор Виктор Началов со ссылкой на врачей, пишет ТАСС.

"Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало", - сказал Началов. По его словам, "врачи делали все гениально, старались", но спасти певицу не удалось.

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Дата и место прощания пока не определены, уточнил он.

Как сообщал УНИАН, в Москве в субботу, 16 марта, в возрасте 38 лет умерла российская певица Юлия Началова.

Ранее, 13 марта, певица Юлия Началова попала в реанимацию после резкого повышения уровня сахара в крови и обострения хронического заболевания - подагры.

Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик" и др.

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Теги: #певица